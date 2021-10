Tyrkarane trur landslaget blir meir direkte under Kuntz

sport

Det dei har fått sjå under trening, og utsegnene til den nye landslagssjefen, gjer at dei trur på ei formasjonsendring og eit lag som speler mindre på tvers og bakover.

Under Senol Günes spelte Tyrkia i kampar mot sterke nasjonar 4-1-4-1-formasjon, oftast med Okay Yokuslu som skjerm framfor den bakre firaren. Kuntz har utelate Celta-spelaren frå troppen og har i staden teke med spelartypar som passar i den føretrekte 4-3-3-formasjonen hans.

– Balansespelarane mine skal vere hurtige og spele vertikalt, sa Kuntz til tyrkiske medium ved uttaket.

Under trening skal han ha refsa spelarane for å spele støttepasningar og bede dei om å spele framover dersom det lèt seg gjere.

Overgang

Overgangsspel har vore ein viktig del av den taktiske treninga i dei få dagane Kuntz har hatt med laget. Stjernetrioen Burak Yilmaz (spiss), Cengiz Ünder og Hakan Çalhanoglu (kantar) skal etter planen plage Noreg ofte.

– Vi vil forstyrre Noregs balanse ved å vri spelet, har Kuntz forklart, ifølgje fleire aviser.

Det er ei oppfatning at Kuntz har fått spelarane med seg og snudd den dårlege stemninga som herska den siste tida under Senol Gunes.

Tyrkia fekk ein knallstart på kvalifiseringa med 4–2 over Nederland og 3–0 over Noreg i dei to første kampane, men sidan har det gått trått. Dei fire siste kampane har gitt uavgjort mot Latvia og Montenegro, stortap mot Nederland og ein lite overbevisande siger over Gibraltar.

Etter 1–6 i Amsterdam var det slutt for Günes, og Kuntz fekk jobben etter å ha avslutta ein suksessrik periode som Tysklands U21-landslagstrenar.

Redusert

Han møter eit norsk lag som er kraftig redusert av forfall, men må òg sjølv unnvere nokre viktige spelarar. Blant dei er forsvarsklippen Caglar Söyüncü, som skåra mot Noreg i mars. Leicester-spelaren vart utvist mot Nederland i førre kamp, men pådrog seg karantene allereie med det første gule kortet han fekk i den kampen.

Ozan Kabak (Norwich) og Orkun Kökcü (Feyenoord) er òg stengt ute på grunn av gule kort dei pådrog seg i 1-6-tapet i Amsterdam.

I tillegg har Besiktas-spelar Kenan Karaman forlate landslagssamlinga på grunn av skade. Han har starta fem av seks kampar i kvalifiseringa og kom inn ved pause i den sjette.

Halil Dervisoglu frå Galatasaray er kalla inn i troppen som erstattar for Karaman.

Avisa Milliyet meiner, ut frå formasjonstrening, at dette blir Tyrkias lag:

Ugurcan Çakir (Trabzonspor) – Zeki Celik (Lille), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta) eller Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (Karagümrük) – Ozan Tufan (Watford), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Taylan Antalyali (Galatasaray) eller Berat Özdemir (Trabzonspor) – Cengiz Ünder (Marseille), Burak Yilmaz (Lille), Hakan Çalhanoglu (Inter).

