Toppdommaren Brych er kampleiar i landsmannen Kuntz' debutkamp mot Noreg

sport

Den 46-årige tyske juristen får dermed ansvaret for landsmannen Stefan Kuntz' debutkamp som Tyrkias landslagssjef.

Kuntz fekk etter fem suksessrike år som Tysklands U21-landslagstrenar (to EM-titlar) og i sommar sitt mindre suksessrike mellomspel som OL-landslagstrenar (utslått i gruppespelet) tilbodet om å bli sparka Senol Günes' etterfølgjer.

Felix Brych har dømt i 1. Bundesliga sidan 2004 og internasjonalt sidan 2007. Han har dømt både meisterliga- og europaligafinale, og dessutan to VM- og to EM-sluttspel. I VM i 2018 fekk han berre ein kamp som følgje av ei dårleg evaluering.

Ville sende han til Haag

Brych vart kraftig kritisert for ikkje å ha gitt Serbia straffespark i 1-2-tapet mot Sveits, og Serbias landslagssjef Mladen Krstajic uttalte at han burde vorte trekt inn for krigsforbrytardomstolen i Haag.

I EM-sluttspelet i sommar dømde Brych rekordmange fem kampar, blant dei semifinalen mellom Italia og Spania. Han er fem gonger kåra til årets dommar i Tyskland.

Brych har dømt Noregs landslag ein gong tidlegare, i 1-2-tapet mot Italia i EM-kvalifiseringskamp i Roma i oktober 2015. Han har dømt Tyrkia borte mot Nederland i 2015 og borte mot Frankrike i 2019. Begge EM-kvalifiseringskampane enda 1–1.

Solbakken dansa

Dessutan var Brych dommar då FC København i 2010 slo Rosenborg 1–0 i avgjerande kamp om plass i gruppespelet i Meisterligaen og gjekk vidare på bortemålsregelen. Den gong dansa FCK-trenar Ståle Solbakken på graset etter kampslutt.

Brych får med seg Mark Borsch og Stefan Lupp som assistentar, Tobias Reichel som fjerdedommar og Marco Fritz som VAR-dommar.

(©NPK)