Lund var nærast sjanselaus og vart til tider herja med at den japanske utøvaren. Han låg under 0–9 før han gjekk på eit fall like før det var gått tre minutt av matchen.

No er Lund avhengig av at Matsui tek seg til finalen i meisterskapen. I så fall blir det rekvalifisering fredag. Semifinalane går frå 17.00 torsdag ettermiddag.

