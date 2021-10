sport

Lundby seier i eit intervjuet med NRK at ho ikkje er villig til å slanke seg på ein uforsvarleg måte for å bli meisterskapsklar.

– Det blir stilt ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er éin av dei, seier ein svært emosjonell Lundby.

I intervjuet har ho problem med å halde stemma under kontroll. Tårene pressar på. Ho seier at ho står over heile den kommande sesongen.

– Det er veldig tungt. Eg trur det er eit bra val, og eg gjer det for å ta vare på meg sjølv, for ikkje å ta nokon snarvegar. Eg veit at eg alltid har vore veldig flink til å gjere ting ordentleg, og det har eg tenkt å halde fram med, seier ho.

Naturlege årsaker

Lundby seier at det er naturlege årsaker til at kroppen hennar har vorte annleis i det siste. Det er derfor ho ikkje er villig til å ofre det som skal til for no toppnivået til OL i Beijing.

Ho er open om at ho har vorte nokre kilo for tung til å hevde seg heilt i toppen.

– Eg vil heller ha ein lang karriere, seier ho.

Lundby seier at ho sleit med å halde vekta òg sist sesong, men at ho fekk hjelp og oppfølging fram mot VM i Oberstdorf. Der vart ho verdsmeister i stor bakke og enda opp med bronsemedalje i lagkonkurransen

Open

Lundby deltek i TV 2-sende «Skal vi danse» denne hausten.

– Skal vi danse var eit forsøk på å finne nokre svar som kanskje kunne ta meg til OL. Eg trur ikkje det er så mange som har sett for seg at det var på den måten.

Sportssjef Clas-Brede Bråthen seier til VG at Lundbys avgjerd ikkje kom overraskande på han. Han seier at Lundby har lagt ned ein stor innsats utan at ho har lykkast. Det var semje i det medisinske apparatet om at ho måtte vere open om problema.

– Vi har vore i tett dialog med Maren sidan april rundt dette. Det har vore ein lang og krevjande prosess der vi etter beste evne har prøvd å finne ut korleis det heng saman, seier hoppsjefen.

