Bryte-VM: Tap for Mukubu i 77-kilosklassen

Det vart eit fartsfylt oppgjer der Mukubu fekk inn det første kastet og to poeng før motstandaren kontra inn eitt poeng.

Sajan fekk inn eit firepoengskast på stillinga 3-3, medan nordmannen fekk eitt poeng på kontring.

Etter tre minutts bryting låg Mukubu under med 4–8. Han reduserte på ei nedriving og følgjande rulle, men hadde brukt mykje krefter på opphentinga. Han vart kraftig sliten mot slutten, og det enda med at Sajan sanka ytterlegare med poeng og til slutt vann 11–6.

No er Mukubu avhengig av at motstandaren tek seg heilt til finalen for å få rekvalifisering fredag formiddag. Semifinalane går frå 17.00.

