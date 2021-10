sport

Det vart eit tett og jamt oppgjer. Jørgensen fekk eitt poeng for offensiven sin og eitt poeng for at motstandaren ikkje fekk medhald i ein protest. Han leidde 3–0 etter at Munuz fekk si andre passivitetsåtvaring og måtte ned i parterre.

Då nordmannen sjølv måtte ned i parterre, klarte han å forsvare seg godt slik at Munoz berre fekk eitt poeng. Det vart ein stillingskrig resten av kampen, som enda med norsk siger 3–1.

I åttedelsfinalen ventar armenaren Malkhas Amoyan.

