Bortesterke Noreg vil ta eit nytt steg mot VM

sport

– Vi reiser til Tyrkia for å vinne. Konsekvensane av ulike utfall kan vi ta seinare, sa Mohamed Elyounoussi under pressemøtet dagen før avreise.

– Vi fryktar dei ikkje, men det ville vere dumt ikkje å ha respekt for dei, sa Solbakken.

Noreg er utan tap på bortebane i over to og eit halvt år, ei rekkje som strekkjer seg tilbake til 1-2-tapet for Spania i EM-kvalifisering i mars 2019. Sidan har Noreg seks sigrar og tre uavgjorde på bortebane, med målskår 18–5.

Berre fire av motstandarane var blant dei 50 beste på Fifa-rankinga, og ingen var rangerte høgare enn 18.-plass, men Noreg kan støtte seg til ein annan statistikk som gir håp før lagnadskampen på fredag: I bortekampar mot lågare rangerte lag er landslaget utan tap i nesten fire år.

Noreg er nummer 39 på den siste Fifa-rankinga, Tyrkia 41. Tyrkarane hadde vore framfor lenge, men VM-kvalifiseringskampane i september snudde opp-ned på styrkeforholdet i tillegg til at det førte til tyrkisk trenarskifte.

Spesielt

Solbakken trur ikkje styrkeforholdet har endra seg så mykje sidan mars, då Tyrkia var rangert 12 plassar framfor laget hans og vann 3–0 i det som formelt var Noregs «heimekamp» i Málaga. Han synest heller ikkje at det resultatet seier så mykje om styrken til laga.

– Den kampen var veldig spesiell. Det er sjeldan du taper 0–3 når det er 5–5 i målsjansar Det var ein jamn kamp på mange måtar, men dei var dødeleg effektive, som dei var i 4-2-sigeren over Nederland nokre dagar tidlegare. Vi spelte i periodar bra, men sleppte inn nokre forferdelege mål, seier han.

– Det er klart at mannskapet vårt er litt annleis på grunn av alle forfalla, medan dei har bytt trenar og har nokre spelarar utestengde. Vi får sjå kva utslag det gir.

Forventningar

Tyske Stefan Kuntz er Tyrkias nye landslagssjef. Senol Günes fekk sparken etter 1–6 mot Nederland sist. Det gjer dei taktiske førebuingane meir kompliserte for Solbakken.

– Eg trur dei kjem flygande ut frå start, prøver å sørgje for eit skikkeleg tempo for å få tilskodarane med seg og setje standarden under ein ny trenar. Dei vil òg prøve å få sett dei beste individualistane sine i scene. Hakan Çalhanoglu, Burak Yilmaz og Cengiz Ünder har alle eit stort repertoar, seier landslagssjefen.

– Før EM var Tyrkia rekna som ein av outsiderane. Dei har store individuelle kvalitetar og eit sterkt utval av spelarar. Vi har den største respekten for dei, men det er stor forskjell på respekt og frykt.

Noreg kjem til kampen med tal som gjev respekt. Førre gongen Noreg gjekk av banen som taper etter ein bortekamp mot eit lågare rangert lag var då eit B-preget norsk lag tapte 0–2 i Makedonia i november 2017.

Nødlandslag

Mange vil sikkert peike på at det igjen er eit B-prega Noreg, men det er verd å minne om at den nest høgast rangerte motstandaren i rekkja av ni som har vorte knebla av Noreg på eige gras dei siste 30 månadene var Austerrike, som i fjor med nød og neppe greidde 1–1 mot «nødlandslaget». Det vart som kjent stabla på beina i ein fart då alle spelarane i den opphavlege troppen vart sett i koronakarantene av norske styresmakter.

Noregs bortestyrke dei siste åra har slett ikkje vore sjølvsagt. Det representerer tvert imot ei radikal forvandling. Frå oktober 2015 til november 2017 spelte Noreg 12 bortekampar og tapte 10 av dei. Hadde ein stroke kampen mot San Marino, som ikkje var blant dei 200 beste på Fifa-rankinga, ville fasiten vore ein uavgjord (mot Estland) og resten tap.

Innstillinga til spelarane har nok bidrege til forvandlinga. Dei gler seg faktisk til heksegryta som ventar dei i Istanbul-bydelen Kadiköy på den asiatiske sida av Bosporos.

– Eg skulle gjerne hatt endå fleire på tribunen fredag, for eg koser meg når det er trykk, seier Moi.

(©NPK)