Solbakken har klokkartru på dødballtrenar Cueva

Tysdag fekk dødballeksperten Cueva sitt første møte med spelarane ute på banen. Solbakken har store forventningar til den innleigde Brentford-trenaren.

– Brentford og Midtjylland har vore dei to klubbane i Europa dei siste fem åra som har dei klart beste resultata og skårar flest mål på dødball, sa Solbakken på pressekonferansen på onsdag.

Cueva vart tilsett i Brentford i fjor haust og klubben har vore blant dei beste klubbane i Europa på dødball.

– Beviset på det er at Brentford mista den første store eksperten sin til Guardiola, og så henta dei ein til og han tok Arteta, så Martin (Ødegaard) er jo kjend med kva dei har trena på.

Moi Elyounoussi har òg tru på dødballtrenaren.

– Brentford har vist at dei er dødelege på dødballar, så det blir spennande å sjå om vi kan lære litt av dei. Vi har trena på nokre faste situasjonar og får håpe at det kan gi utteljing. Eg håpar at vi får resultat allereie mot Tyrkia, seier Elyounoussi.

