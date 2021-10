Solbakken godt nøgd med ny dødballtrenar: – Ein vesentleg del av spelet

sport

Tysdag fekk dødballeksperten Cueva sitt første møte med spelarane ute på banen. Solbakken har store forventningar til den innleigde Brentford-trenaren.

– Brentford og Midtjylland har vore dei to klubbane i Europa dei siste fem åra som har dei klart beste resultata og skårar flest mål på dødball, sa Solbakken på pressekonferansen på onsdag.

Cueva vart tilsett i Brentford i fjor haust og klubben har vore blant dei beste klubbane i Europa på dødball.

– Beviset på det er at Brentford mista sin første store ekspert til Guardiola, og så henta dei ein til og han tok Arteta, så Martin (Ødegaard) er jo kjend med kva dei har trena på.

Solbakken er glad for at landslaget no har ein mann til å rette søkjelyset på dødball.

– Det er ikkje noko hokuspokus der, men det er ein mann som jobbar med detaljar på det her og det frigjer energi frå meg. Viss du tek EM i sommar så var det 142 mål og 40 av dei kom på dødball, så det er ein vesentleg del av spelet framleis, seier Solbakken.

Kan gi utslag mot Tyrkia

Moi Elyounoussi stilte òg til pressekonferansen. Han spelar for Brentfords Premier League-rival Southampton og er imponert over kva Brentford har fått til.

– Brentford har vist at dei er dødelege på dødballar, så det blir spennande å sjå om vi kan lære litt av dei. Vi har trena på nokre faste situasjonar og får håpe at det kan gi utteljing. Eg håpar at vi får resultat allereie mot Tyrkia, seier Elyounoussi.

Til kampen på fredag mot Tyrkia stiller Noreg utan fleire store profilar, mellom anna Erling Braut Haaland. I tillegg har andre spissprofilar som Alexander Sørloth og Joshua King måtte melde forfall til kampen.

Fryktar ikkje Tyrkia

Tyrkia stiller med sine største profilar og Solbakken har respekt for motstandaren sin.

– Vi fryktar dei ikkje, men det er dumt å ikkje ha respekt for dei. Då dei gjekk inn i EM var dei rekna som ein av outsiderane. Dei har store individuelle kvalitetar og spelarar som dominerer, seier Solbakken og viser til spelarar som Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder og Burak Yilmaz.

Kampen mot Tyrkia blir livsviktig for Noreg i kampen om å kvalifisere seg til VM i Qatar i 2022. Laga ligg begge med 11 poeng etter seks kampar, to poeng bak tabelleiar Nederland.

Førsteplassen i gruppa blir kvalifisert direkte til VM, medan andreplassen kan nå VM etter omspel. Tredjeplass held ikkje til å ha sjanse på VM-spel.

(©NPK)