Fleire nye oppseiingar i NWSL etter overgrepssaker

sport

Det har storma i NWSL etter at trenaren for Nord-Carolina Courage fekk sparken etter skuldingar om seksuell mishandling av to spelarar. Ligapresident Lisa Baird har gått av.

Natt til onsdag måtte òg administrerande direktør Steve Baldwin gå av i Washington Spirit, der hovudtrenaren har fått sparken etter overgrepsklagar.

Spelarane i klubben krev at Balsdwin sel aksjane sine, og seier dei ikkje har tillit til Ben Olson, som Baldwin utpeika til arvtakar.

– Du har som hovudaksjonær framleis eit solid grep på avgjerdene som blir tekne av klubben, seier spelarane i ein felles uttale publisert av USAs landslagsspelar Andi Sullivan på Twitter.

(©NPK)