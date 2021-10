sport

Zuccarello noterte seg for to målgivande pasningar i sigeren som aldri var trua. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov og Jonas Brodin skåra måla for Wild.

Alex Newhook skåra målet for Colorado Avalanche.

Sist veke hadde Zuccarello tre målgivande pasningar då dei same laga spelte mot kvarandre. Då med 4-6-tap for Wild.

Tre treningskampar står att for Wild før NHL startar opp med kampar mot Anaheim Ducks og Los Angeles Kings 16. og 17. oktober.

(©NPK)