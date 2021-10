VM-jakta kan gi over 100 millionar kroner til NFF

sport

Landslagssjef Ståle Solbakken har fått ni forfall til kampane, og storstjerna Erling Braut Haaland stod for eitt av desse.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har auka bonussatsane sidan 2018-VM.

– Økonomisk vil VM-deltaking bety mykje for norsk fotball. For deltaking i VM får kvar kvalifisert nasjon minimum 12 millionar dollar, som er cirka 103 millionar norske kroner. Over 30 prosent av desse midla blir utbetalte til spelarar og hovudtrenar. Det kostar òg mykje å delta i meisterskapen i form av førebuingar og deltaking, seier Norges Fotballforbunds (NFF) generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

550 millionar til vinnaren

Dei 16 laga som så sikrar avansement til 1/8-finalen, kvitterer ut 103 millionar til kroner kvar. Og slik rullar det på utover i rundane.

VM-vinnaren får totalt vel 550 millionar kroner i Fifa-bonusar.

– Det er ingen tvil om at eit overskot frå ei VM-deltaking vil bety eit stort overskot for norsk fotball. Kor stort er avhengig av resultata i meisterskapen. Dette vil vere pengar som administrasjonen og forbundsstyret vil prioritere til aktivitet gjennom budsjett som blir vedtekne på forbundstinget, seier Bjerketvedt.

– Meir merksemd

Noreg har ikkje delteke i eit A-landslagssluttspel for menn sidan EM i 2000.

– Generelt er det òg eit viktig poeng at VM-deltaking skaper meir merksemd rundt norsk fotball. Spelarane får vist seg fram, og effekten på spelarsal kan bli betydeleg. For sponsorane våre vil naturleg nok eit VM òg vere positivt, forklarer generalsekretæren.

Noreg var med i VM hittil siste gong i 1998. Naboane Danmark og Sverige spelte i tre av dei siste fem verdsmeisterskapane for menn.

