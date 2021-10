Bryte-VM: Ramona Eriksen tapte for rumenske Vuc

sport

Den rumenske brytaren var mest offensiv innleiingsvis under kampen og fekk det første poenget på tavla. Eriksen heldt derimot godt unna, og det vart ikkje fleire poeng dei første tre minutta av kampen.

Etter pausen klarte Vuc to poeng til før Eriksen reduserte til 2-3. Den norske brytaren var derimot sjanselaus mot slutten av kampen, og med to poeng til vart det 6-2. Til slutt fekk brytarane to poeng kvar, og det enda 4-8.

Dermed må Eriksen vente og sjå om ho får ein rekvalifisering seinare i meisterskapen. Det skjer viss Vuc tek seg vidare til finalen.

(©NPK)