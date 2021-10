Ranieri blir manager i Watford

sport

Ranieri fyller 70 år 20. oktober og har skrive under ein toårskontrakt, skriv klubben på nettsidene sine.

Ranieri kjem til Vicarage Road med ein god dose erfaring i sekken. Han har vore trenar for ei rekkje toppklubbar og har vunne titlar i både Italia og Spania.

Han starta karrieren i Cagliari på Sicilia i 1990-åra. Deretter følgde han opp som trenar i Napoli, Fiorentina, Valencia og Atlético Madrid før han tok over Premier League med Chelsea i 2000. Han har òg vore innom Fulham, men er nok mest kjent som mannen som førte Leicester til det sensasjonelle seriegullet i Premier League i 2015/2016-sesongen.

Ranieri var òg landslagstrenar for Hellas i ein periode, og han har trena klubbar som Roma (to gonger), Parma, Juventus, Monaco, Nantes og Sampdoria.

Watford er plassert som nummer 15 i PL etter sju serierundar. Det har vorte to sigrar til no. Han erstattar Xisco Munoz som fekk sparken etter 0-1-tapet for Leeds sist helg. Watford har hatt 15 ulike managerar berre dei ti siste åra.

Claudio Ranieris første kamp som manager blir mot Liverpool 16. oktober.

