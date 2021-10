Hegerberg tilbake etter skademareritt: – Det har forma meg

sport

Det stadfestar klubben på Twitter.

– Hei, alle saman, skriv Hegerberg som eit svar på meldinga til klubben med troppen som reiser til Sverige.

No kan det bli speletid mot Häcken i den første kampen i gruppespelet i Meisterligaen. Hegerberg seier ifølgje Sky Sports at ho har lært mykje av tida på sidelinja.

– Eg ser på det på ein positiv måte. Eg har vakse utruleg mykje som kvinne og fotballspelar, og det gir meg styrkje dei neste åra fordi det har forma meg, seier 26-åringen.

Skadetrøbbel

For to veker sidan var ho tilbake i trening med laget. I januar 2020 vart ho korsbandskadd. I etterkant av det har andre skadar og operasjonar komme i vegen for eit comeback.

– Det har teke utruleg lang tid, men eg er på rett veg og har funne ei løysing på det. Eg siktar meg inn mot ny sesong. No har eg halde ut så lenge, så no skal eg klare å halde ut den siste vesle delen som står att før eg er klar igjen, sa Hegerberg til TV 2 i sommar.

Seinare i 2020 vart ho operert for eit trøyttleiksbrot i leggen. Det har vore ei tung tid for Noregs største fotballstjerne på kvinnesida med ei fortid i Kolbotn, Stabæk og Turbine Potsdam.

Ta tilbake trona

– Det har kokt i eitt år no. Eitt og eit halvt. Eg vil ikkje komme tilbake berre for å spele. Eg kjem tilbake med ambisjon om å ta tilbake trona mi i fotballverda. Då krevst det veldig mykje hardt arbeid, smart arbeid, tid, og eit offensivt hovud, sa ho i juli.

Førre sesong måtte Lyon utan Hegerberg sjå at Paris Saint-Germain vann seriegullet. Det var første gong på 14 år at Lyon ikkje gjekk til topps.

I 2018 vann Hegerberg som første kvinne den prestisjetunge Gullballen.

I desember forlengde Hegerberg kontrakten sin med klubben til 2024.

