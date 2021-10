sport

Borussia Dortmund-spissen er ikkje kvitt ein lårskade. Den gjorde at han har stått over kampar for den tyske klubben den siste tida. Landslagsforfallet har lege i lufta heilt sidan uttaket for ei snau veke sidan.

– Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Noreg, skriv måltjuven på Twitter måndag.

Oppgjeret mot Tyrkia blir spelt i Istanbul fredag, medan Montenegro er motstandar i Oslo måndag.

– Skaden hadde potensial til å bli bra, men utviklinga har gått for langsamt, dessverre. Det er òg fare for komplikasjonar dersom han blir teken i aktivitet for raskt. Vi har hatt ein fin og løpande dialog med Erling og legen i Dortmund, seier landslagslege Ola Sand til fotball.no.

Nei frå Dortmund

Medan den norske landslagsleiinga har halde døra på gløtt for Haaland dei siste dagane, har tonen vore ein heilt annan frå leiinga i Borussia Dortmund.

Etter 2-1-sigeren på søndag over Augsburg i Bundesliga var sportssjef Sebastian Kehl tydeleg på at Haaland blir verande i Tyskland.

– I utgangspunktet er alle klubbar forplikta til å frigi spelarane sine (til landslagsspel red.mrk.). Men Erling er for tida skadd, har ikkje kunna spele for oss og vil heller ikkje kunne delta på lagtrening dei neste vekene, sa han til avisa Westdeutschen Allgemeine Zeitung.

Alle veit, ifølgje Kehl, at Haaland gjer alt han kan for å vere i stand til å spele alle kampar.

– Derfor trur eg Norges Fotballforbund vil ha stor tillit til oss og til han, seier Kehl.

Solbakken hadde håp

Landslagssjef Ståle Solbakken uttalte òg søndag at han ikkje kan rekne med å ha Haaland disponibel.

– Vi reknar òg med at Erling er ute av troppen, men legane held dialogen med klubben og har framleis eit lite håp, sa han.

Også Joshua King, André Hansen, Alexander Sørloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson er uaktuelle til dei kommande landskampane på grunn av skadar.

Haaland er Noregs store stjerne og av mange rekna som ein av dei fem beste spissane i verda. Utan han i troppen mistar Noreg ein viktig dimensjon. Han har skåra tolv landsslagsmål på berre litt over eitt år.

Nederland og Noreg er på topp i VM-kvalgruppa med 13 poeng etter seks av ti kampar. Tyrkia ligg på tredjeplass med elleve.

Dette er Haalands landslagsskåringar:

Austerrike (1-2, éin)

Nord-Irland (5-1, to)

Romania (4-0, tre)

Luxembourg (1-0, éin)

Nederland (1-1, éin)

Latvia (2-0, éin)

Gibraltar (5-1, tre)

