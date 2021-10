Erling Braut Haaland ikkje aktuell for landslaget mot Tyrkia og Montenegro

sport

Borussia Dortmund-spissen er ikkje kvitt ein lårskade. Den gjorde at han har stått over kampar for den tyske klubben den siste tida. Landslagsforfallet har lege i lufta heilt sidan uttaket for ei snau veke sidan.

– Hei folkens, kjipt å ikkje bli klar til landskampane. Hadde gleda meg. Uansett, lykke til Noreg, skriv måltjuven på Twitter.

Haaland er Noregs store stjerne og av mange rekna som ein av dei fem beste spissane i verda. Utan han i troppen mistar Noreg ein viktig dimensjon. Han har skåra tolv landsslagsmål på berre litt over eitt år.

Oppgjeret mot Tyrkia blir spelt i Istanbul fredag, medan Montenegro er motstandar i Oslo måndag.

Frå tidlegare er Joshua King, André Hansen, Alexander Sørloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson uaktuelle på grunn av skadar.

Nederland og Noreg er på topp i gruppa med 13 poeng etter seks av ti kampar. Tyrkia ligg på tredjeplass med elleve.

Dette er Haalands landslagsskåringar:

Austerrike (1-2, éin)

Nord-Irland (5-1, to)

Romania (4-0, tre)

Luxembourg (1-0, éin)

Nederland (1-1, éin)

Latvia (2-0, éin)

Gibraltar (5-1, tre)

