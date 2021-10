Solskjær erkjende United-svakheit: – Vi må bli betre

sport

Solskjær måtte òg fredag svare på kritiske spørsmål om Uniteds spelestil og svakheiter. I meisterligakampen mot Villarreal sleit raudtrøyene enormt med å forsvare seg mot kontringane til gjestene.

Hadde det ikkje vore for ein glitrande David de Gea i mål, kunne laget til Solskjær ha gått av banen med eit stygt pauseresultat.

– Vi dominerte ballinnehavinga mot eit veldig godt lag, men vi var sårbare på kontringar. Vi er nøydde til å forsvare oss betre. Dette er utfordringa vi møter stadig oftare, og vi må bli betre til å takle det, sa Solskjær før laurdagens tidligkamp heime mot Everton og heldt fram:

– Vi vil at motstandaren skal møte oss med den respekten. Då er det fleire ting du vil at skal gjerast rett. Somme gonger blir ballen spelt så raskt at det ser ut som ein handballkamp.

Cristiano Ronaldo vart matchvinnar fem minutt på overtid onsdag. 36-åringen står med fem mål på fem kampar etter United-comebacket.

– Det seier alt at han gjer det i sin alder. Han er eit godt døme for alle i laget, sa Solskjær.

Manchester United er tabellfirar i Premier League med 13 poeng. På topp er Liverpool med eitt poeng meir.

