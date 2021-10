Skiforbundet: – Overraska over at LO ikkje har teke kontakt med oss

sport

Fredag offentleggjorde LO at dei mellombels stansar pengestøtta til Skiforbundet. Hoppsponsoren meiner at handteringa av konflikten med sportssjef Clas Brede Bråthen er eit brot på samarbeidsavtalen og meiner at dei har støtte frå jusprofessor Geir Woxholt i det.

– Vi synest det er overraskande at LO ikkje har teke kontakt med oss rundt dette, og sidan vi har informasjonen gjennom media er det vanskeleg å kommentere dette i detalj. Men vi har òg gjort oss nokre betraktningar, og vi ønskjer å setje oss ned saman med LO. Då må dei vere villige til å møte oss, seier skipresident Røste til NTB.

Vanskeleg

Røste seier at det har vore vanskeleg å få til eit møte for å diskutere saka.

– Vi har invitert til to møte med LO, og begge møta er avlyste på kort varsel. Seinast i dag skulle vi ha hatt eit møte med LO som dei valde å avlyse. Vi tek gjerne ein prat med LO, og vi ser ut frå det dei skriv at vi har felles mål. Vi ønskjer begge å leggje til rette for hoppsporten slik at dei får best mogleg vilkår til å førebu seg til den kommande sesongen. Sånn sett burde vi absolutt kunne ha sett oss ned å snakke rundt same bord. Så langt har dei valt å ikkje møte oss rundt dette.

Ny avtale?

– LO seier at dei ønskjer seg ny tilleggsavtale som sikrar at pengane dei har forplikta seg til å betale ut for kontraktsåret 2021/2022 på ein tydeleg og etterprøvbar måte blir disponerte uavkorta til satsing på hopp for både kvinner og menn?

– Vi set oss gjerne ned saman med LO og viser dei dette. Det er slik i Skiforbundet at sponsorinntekter til dei ulike greinene, dei går til dei ulike greinene. Sponsorpengane til hopp går til aktivitetar i hopp, og det går vi gjerne igjennom saman med LO.

Røste forklarer kvifor saka er hamna på bordet til skistyret.

– Det som gjer denne saka vanskeleg er at den handlar om det felles arbeidsmiljøet i Skiforbundet. Det arbeidsmiljøet har vi eit ansvar for å vareta, og derfor ligg denne saka hos oss no.

