Kraftige reaksjonar etter rasisme frå skulebarn mot Rangers-spelar

Rangers-sjef Steven Gerrard sa etter kampen at det ikkje blir gjort nok for å kjempe mot rasisme.

– Ikkje berre eg, men alle over heile verda ber om større og kraftigare straff når det gjeld rasisme. Det må utryddast, sa den tidlegare Liverpool-spelaren ifølgje BBC.

Kampen i Europaligaen mellom Sparta Praha og Rangers vart spelt framfor 10.000 barn etter at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) straffa klubben for ein rasistisk song frå Sparta Praha-fansen mot Monacos Aurélien Tchouameni.

– Burde skamme seg

Før kampen sa Gerrard at han ikkje var bekymra, og at han hadde vorte forsikra om at det kom til å gå fint.

– Eg er ikkje overraska. Vi spelar bak lukka dører openbert av ein grunn, sa Gerrard etterpå.

Kampen var over for finske Kamara etter 74 minutt då han vart utvist. Ifølgje fleire kjelder vart utvisinga møtt med stor jubel frå barna på tribunen.

Kamaras advokat Aamer Anwar krev at Uefa tek tak.

– Det tsjekkiske laget burde skamme seg over denne kvelden. Det som skjedde i kveld, viser endå ein gong at det er eit alvorleg problem med rasisme i Praha, sa han.

Ti kampars suspensjon

I vår vart Kamara utsett for rasisme då Rangers møtte eit anna Praha-lag, den gongen Slavia.

Den tsjekkiske landslagsspelaren Ondrej Kudela vart suspendert i ti kampar av Uefa for å ha kviskra noko i øyret til Kamara. Ifølgje finnen var det «avskyelege rasistiske krenkingar».

På Twitter er det mange som reagerer. Journalist i BT Sport, Emma Dods, kallar hendinga motbydeleg. Den skotske journalisten Barry Henderson karakteriserer det som forferdeleg og skriv han ikkje kan hugse noka verre hending i europeisk fotball.

