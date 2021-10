Bild: Haaland melder Noreg-forfall dersom helgas ligakamp ryk

sport

Ifølgje den tyske storavisa slit Haaland med å bli kvitt muskelskaden i låret. Jærbuen har den siste veka gått glipp av to Dortmund-kampar, og det ser ikkje bra ut framfor heimemøtet med Augsburg laurdag.

Bild erfarer at Haaland neppe blir klar. Det vil ikkje berre vere dårleg nytt for Borussia Dortmund, men også Noreg. Avisa hevdar å vite at storskåraren ikkje reiser på landslagsoppdrag om han må stå over helgas Bundesliga-runde.

Haaland skåra heile fem landsslagsmål på førre samling. Det er venta meir klårleik rundt situasjonen for 21-åringen når Dortmund-trenar Marco Rose uttaler seg til pressa seinare fredag.

Noreg møter Tyrkia borte i Istanbul 8. oktober. Utfallet der kan bli avgjerande for VM-sjansane til laget. Ståle Solbakkens menn er bak tabelltopp Nederland på dårlegare målforskjell i gruppe G.

Landslaget tek imot Montenegro på Ullevaal stadion måndag 11. oktober.

