Skaarseth og Hoelgaard i tetstriden i Kroatia

Skaarseth tråkka inn til 3.-plass på den 167 kilometer lange etappen, slått i spurten av belgiske Milan Menten og nederlandske Mick van Dijke. Hoelgaard kom inn til sjetteplass.

Samanlagt er Skaarseth på 2.-plass, tre sekund bak Menten. Hoelgaard er på 4.-plass er ni sekund bak leiaren.

Eit brot med 45 ryttarar la hovudfeltet med Olav Kooj i leiartrøya langt bak seg. Kooij kom inn heile 8.42 etter etappevinnaren. Også dei andre i tetsjiktet samanlagt vart distanserte.

Torstein Træen, Carl Fredrik Hagen og Tobias Foss var òg med i det vellykka brotet. Skaarseth, Hoelgaard og Træen syklar for det norske Uno-X-laget, Hagen for Israel Start-Up og Foss for Jumbo-Visma.

Rittet i Kroatia held fram fredag og blir avslutta søndag.

