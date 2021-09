Sandhandball: Nordiske idrettsministrar krev endring i draktreglar

sport

Brevet, som er underskrive ministrar frå Noreg, Sverige, Danmark og Island, er sendt til (IHF). Der maner dei til justeringar i den mykje omstridde kledningsregelen.

Noregs kvinnelandslag vart bøtelagd av Det europeiske handballforbundet (EHF) då dei i sommarens EM valde å spele i tights i staden for truser. Pengane donerte dei til arbeid for likestilling i idretten. Dei har uttalt at dei støttar ei regelendring, men at det må komme frå IHF.

Kulturminister Abid Raja (V) reagerte kraftig då det norske laget vart bøtelagt i sommar.

– Regelverket er ikkje berre gammaldags, eg meiner òg at det både er heilt bak mål og diskriminerande. Vi må ha ein idrett der alle kjenner seg velkomne og kan vere komfortable når dei utøver idretten sin. Mitt håp er at dette brevet, som vi har skrive i fellesskap, vil føre til ei varig endring for dei kvinnelege sandhandballspelarane, seier Raja i ei pressemelding.

