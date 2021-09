Mot grisevêr for Kristoff og sykkelstjernene i «Helvetet i nord»

sport

Årets utgåve av sykkelmonumentet i Frankrike er flytta frå den opphavlege datoen sin på vårparten til hausten som følgje av viruspandemien. Det påverkar naturleg nok sjansane for krevjande vêr.

Vêrmeldingane før rittet på søndag tyder på nedbør både før og etter start, i tillegg til vind. Det vil i så fall gjere dei frykta brusteinspartia på vegen frå Compiègne til velodromen i Roubaix glatte og langt vanskelegare å manøvrere seg gjennom.

Ifølgje Cyclingnews er det første gong sidan 2002 at det i så fall vil bli regnvêr og sleipt underlag i det tradisjonsrike rittet.

Tidlegare denne veka skal arrangøren ha jobba seg gjennom løypa og reingjort dei mange brusteinspartia, etter at ugras og mose hadde vakse opp gjennom sommaren.

Torsdag ligg det an til at startfeltet på det 258 kilometer lange rittet vil innehalde seks nordmenn. Alexander Kristoff får selskap av Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm på UAE-laget, og Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og August Jensen (Delko) ser òg ut til å skulle vere med for arbeidsgivarane sine.

For første gong i historia skal òg kvinnene sykle Paris-Roubaix kommande helg. Den utgåva går laurdag og består av 17 brusteinsparti. Også då er det meldt regn.

Dagen etter skal Kristoff og co. gjennom 30 parti med brustein.

Ingen nordmann har vunne Paris-Roubaix. Thor Hushovd vart nummer to, bak Fabian Cancellara, i 2010. Sist rittet vart arrangert, i 2019, gjekk den belgiske veteranen Philippe Gilbert til topps.

