Friidretten og IOC opnar sak mot trenarane til kviterussisk OL-utøvar

sport

Sprintaren Tsimanouskaja hamna i overskriftene då ho vart innvilga politisk asyl i Polen etter å ha protestert då kviterussiske lagleiarar beordra henne til å reise heim frå sommarens Tokyo-OL.

– Lagleiarane gjorde det klart at når eg kom heim, ville eg få ei form for straff. Det var òg nokre dårleg skjulte hint om at eg kunne vente meg litt meir, sa Tsimanouskaja i etterkant til nyheitsbyrået AFP.

Tsimanouskaja var ein av over 2000 kviterussiske idrettspersonlegdommar som hadde underteikna eit brev der det vart sett fram krav om nyval i heimlandet, og at politiske fangar skulle setjast fri.

Torsdag opplyser Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) i ei fråsegn at det er innleidd formell sak mot dei aktuelle lagleiarane. Etterforskinga rundt hendingane i Tokyo held fram, og skal vere gjennomført «i tett samarbeid og med full støtte» frå Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

Det er Friidrettens integritetseining (AIU) som handterer saka.

Dei kviterussiske lagleiarane som ville sende Tsimanouskaja heim frå OL, fekk inndrege akkrediteringa si og vart kasta ut av sommarleikane i Tokyo.

– Med tanke på tryggleiken til kviterussiske utøvarar som framleis held til i Tokyo, har IOC valt å kansellere og ta frå akkrediteringane til dei to trenarane, opplyste IOC då avgjerda vart kjend.

