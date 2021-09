Fosser utklassa konkurrentane med knust kompass

sport

Han kom til finaleløpa i Italia med leiing og vann langdistansen på torsdag suverent etter å ha leidd heile vegen. Toar Matthias Kyburz frå Sveits vart slått med 5,32 minutt, medan Daniel Hubmann på tredjeplass var 6.05 minutt bak.

– Eg gjorde eit veldig bra løp, eitt av mine aller beste. Eg hadde eit halvminutt i tidstap på 4. post, elles var det heilt reint. I tillegg til ei god teknisk gjennomføring klarte eg å snu det som har vore ein negativ trend fysisk etter VM, sa Fosser.

Han lét seg ikkje forstyrre av at kompasset knuste nokon postar før mål.

Tidenes løp?

Fosser vann langdistansen òg i VM, då med tre minutts luke til Kyburz. Etter løpet på torsdag vart det diskutert om nordmannen nettopp hadde levert tidenes langdistanseløp.

– Det er vanskeleg for meg å vurdere, og det er uansett krevjande å samanlikne ulike prestasjonar, sa Fosser sjølv.

No står det berre att mellomdistansen på laurdag før verdscupvinnaren er kåra. Fosser auka leiinga si og er 77 poeng føre Kyburz, som no er næraste rival etter at Joey Hadorn mislykkast heilt torsdag.

– Forma er veldig god, så eg satsar på ny siger laurdag. Det viktigaste er likevel å få til eit godkjent løp. Det er av mindre betydning kva plassering eg får så lenge eg får med meg nok poeng til å vinne samanlagt, sa Fosser.

God laginnsats

Den norske laginnsatsen var god. Audun Heimdal sprang inn til fjerdeplass, medan Eskil Kinneberg vart nummer seks.

I kvinneklassen vart Andrine Benjaminsen beste norske på fjerdeplass. Der var Tove Alexandersson frå Sverige suveren og overtok leiinga samanlagt.

– Eg er fornøgd med løpet. Det tekniske løyste eg bra, og i tillegg kjende eg meg ganske bra fysisk, sjølv om eg var forkjølt førre veke, sa Benjaminsen, som er på fjerdeplass i verdscupen før finalen. Ho tok innpå Hanna Lundberg på den siste pallplassen, som er innan rekkjevidd.

