United-back fekk forlengt karantene

Det betyr at manager Ole Gunnar Solskjær må klare seg utan Wan-Bissaka i heimekampane mot både Villarreal (onsdag) og Atalanta (20. oktober), ifølgje Sky Sports.

Nyheita kjem på toppen av at forsvarssjef Harry Maguire er ute med skade i ein periode, medan det er uvisse rundt venstreback Luke Shaw.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) definerer Wan-Bissakas takling som «røft spel», og har av den grunn bestemt å stengje han ute i to kampar.

Høgrebacken vart utvist etter 34 minutt for ei takling mot Young Boys-spelar Christopher Pereira i oppgjeret i Sveits for to veker sidan. Med ti mann tapte United kampen 1-2.

