Toldnes til Viaplay – skal leie Premier League-sendingar

Neste haust blir vist Premier League på Nents plattformer i Noreg, men allereie no er det klart at Toldnes får eit ankeransvar for studiosendingane til Viaplay.

– Dette er ein draumejobb. Eg er enormt glad og stolt over å få denne moglegheita, og eg gler meg veldig til neste haust, seier Toldnes i ei pressemelding.

Ho har dei siste åra jobba med fotballsendingar for Discovery. I tillegg har Toldnes erfaring som sportsjournalist i Dagbladet.

– Eg var i England og såg den første kampen min som 12-åring, noko som gjorde veldig inntrykk. Sidan den gong har eg vore på ei rekkje stadion og sett mange kampar, og det å få reise over til England i jobbsamanheng framover blir rett og slett veldig stort, seier Toldnes.

TV 2 er inne i sitt siste år med Premier League-rettane. Kanalen har sete på desse sidan 2010/11-sesongen.

