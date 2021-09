Magnus Carlsen slo tilbake – knuste Nakamura med kvitt

sport

Dermed tok den norske verdsmeisteren eit steg mot samanlagttriumf i Champions Chess Tour.

Carlsen hadde ein dårleg dag tysdag og tapte klart for Vladislav Artemjev. Det gjekk ikkje på skjener heile vegen onsdag heller, men Carlsen viste seg for skarp for Nakamura i hurtigsjakkduellen.

I det første partiet hadde Carlsen tidleg kjempetrøbbel med kvite brikker, og datamaskinene gav amerikanaren eit veldig overtak. Likevel utlikna Carlsen litt etter litt stillinga og spelte seg til eit overtak. Det bygde han om til ei vinnande stilling. Nakamura selde seg dyrt, men gav opp etter 65 trekk.

I neste parti spelte Carlsen seg til eit klart overtak med svarte brikker, men Nakamura greidde å stå imot og sikra remis etter 56 trekk.

I staden avgjorde Carlsen med ny siger med kvite brikker, og dermed var duellen avgjord. Etter 60 trekk gav Nakamura opp.

Wesley So tapte med kvite brikker i det første partiet sitt mot Anish Giri og stod tilsynelatande til tap òg i det andre kvitpartiet, men kom tilbake og vann det. Dermed lever spenninga framleis i den kampen.

Før runden på onsdag leidde Carlsen samanlagt fire poeng føre So.

