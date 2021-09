Boksekarrieren til Manny Pacquiao er over

sport

– Det er vanskeleg å akseptere at mi tid som boksar er over. I dag kunngjer eg at eg legg opp, fortel Pacquiao i ein video han har lagt ut på Facebook, ifølgje CNN Filippinane.

Kunngjeringa kjem ikkje overraskande. Etter to års pause tapte Pacquiao i august mot cubanske Yordenis Ugas i kampen om weltervekttittelen i WBA.

Tidlegare i september sa 42-åringen at han stiller som kandidat i presidentvalet på Filippinane neste år.

Pacquiao har vore verdsmeister åtte gonger og er nasjonalhelt i Filippinane. Han gjekk inn i politikken i 2010 som medlem av kongressen og vart seinare valt til senator. Det har lenge vore venta at han ville stille som presidentkandidat for partiet sitt PDP-Laban.

(©NPK)