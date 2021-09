Barmen redda poeng for AaFK i toppkampen mot Jerv

sport

Aalesund og Jerv held dermed framleis 2.- og 3.-plassen bak serieleiar HamKam. Fredrikstad på fjerdeplass tapte derimot terreng og følgjer tre poeng bak Jerv.

Mathias Wichmann var høgast inne i feltet og heada Jerv i føringa før det var gått tre minutt av kampen. Det var det første seriemålet til Jerv-kapteinen for sesongen.

Shuaibu Lalle Ibrahim utnytta rot i AaFK-forsvaret då han auka til 2–0 etter 35 minutt. Eit frispark vart slått inn i feltet der Ibrahim dukka opp og trilla ballen i mål mellom beina på AaFK-målvakt Michael Lansing.

Gjestene var ikkje heilt borte, og spesielt Kristoffer Barmen hadde fleire gode moglegheiter. 13 minutt etter kvilen dukka Barmen opp på bakre stolpe og reduserte til 1–2. Dermed tende han håpet om poeng.

Poeng vart det etter at Simen Bolkan Nordli vart felt innan for 16-meteren. Barmen sende Øystein Øvretveit feil veg og utlikna til 2–2.

FFK sendt heim med tap

Stjørdals-Blink kjempar for å overleve, medan Fredrikstad kjempar om direkte opprykk. Etter ein søvndyssande 1. omgang var det vertane som sette fyr på oppgjeret. 35 sekund etter kvilen dukka veteranen Sondre Stokke opp framfor mål og stanga inn 1–0. Det var det 119. målet hans for klubben.

Fire minutt etter sidebyte vart Runar Hauge felt av Håvard Åsheim. Det enda med raudt kort. Tre minutt seinare var Fredrik Vinje framme og avslutta eit kraftig press frå heimelaga, og det stod 2–0. Johann Hoseth Kosberg fastsette resultatet til 3–0 tre minutt før slutt.

Med tre poeng tok Blink seg forbi Ull/Kina på kvalifiseringsplassen.

Ranheim gjekk på eit noko overraskande tap for nedrykkingstrua Grorud på bortebane med 2–3. Trønderane fekk spesielt problem med å stoppe Groruds toppskårar Oscar Aga. Den unge spissen stod bak eitt mål og pasningane til dei to andre for Oslo-laget. Marcus Mehnert var mannen bak utlikninga til 1–1 i 1. omgang og reduseringa til 2–3 i 2. omgang.

Med Groruds siger overtok Strømmen tabellbotnen etter å ha spelt 1–1 heime mot KFUM Oslo. Alagie Sanyang sende gjestene frå Oslo i leiinga då han gjorde 1–0 etter ein snau times spel. Morten Renå Olsen utlikna til 1–1 på overtid og sikra eitt viktig poeng for vertane.

Start slo tilbake

Start slo tilbake etter to svake kampar som kulminerte med 2–6 for Fredrikstad i helga. Raufoss fekk unngjelde onsdag og vart slått 3–1.

Jon-Helge Tveita sette 1–0 etter 20 minutt då han var framme på ein heading frå Luc Mares på eit hjørnespark. Sørlendingane auka til 2–0 då Eman Markovic fekk kriga ballen i mål etter eit hjørnespark like før pause. Markus Karlsbakk reduserte tolv minutt ut i 2. omgang. Markovic roa derimot nervane då han skåra igjen til 3–1 fem minutt før slutt.

Åsane har vore inne i ein litt tyngre periode med berre eitt poeng på dei fire siste kampane. Ryan Doghman gjorde 1–0 etter ein drygt kvartar mot Sogndal, og det vart einaste mål i kampen.

Bryne vann heime mot Ull/Kisa. Joachin Holtan skåra med eit skot som endra retning, medan Bjarne Langeland sette 2–0 ti minutt før slutt.

(©NPK)