Zlatan-bursdag blir ingen fest

Ifølgje avisa Corriere della Sera kjem ikkje svensken til å vere aktuell for spel før tidlegast i midten av oktober.

Søndag har Ibrahimovic bursdag. Han blir 40 år same dag som Milan spelar serie A-kamp borte mot Atalanta. Svensken hadde eit langt skadeavbrekk (kne) i vår og sommar. Det tok frå han moglegheita til å spele EM.

Kort inn i den noverande sesongen fekk han vondt i ei akillessene. Det er det som har stoppa han i fleire kampar i haust.

Dermed tyder det meste på at Ibrahimovic òg er uaktuell for to svenske landskampar i VM-kvalifiseringa. Den troppen blir teken ut tysdag.

