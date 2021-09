Ullevålseter gir seg i Norges Motorsportforbund

sport

Det opplyser NMF i ei pressemelding. 52 år gamle Ullevålseter har vore landslagstrenar i greina enduro i åtte år. No vil han endre på jobbsituasjonen.

– Eg vil takke for mange flotte år hos Norges Motorsportforbund. For meg har det vore eit privilegium å få vere landslagstrenar i enduro, og dessutan å gi råd rundt utvikling av motorsporten, seier Ullevålseter.

– Men alt har ein ende, og no kjenner eg for å tenkje litt annleis. Eg vil ønskje NMF og norsk motorsport lykke til vidare, men motorsporten blir nok ikkje heilt kvitt meg. Til det er eg alt for glad i sporten. Engasjementet tek eg med meg vidare, seier han.

(©NPK)