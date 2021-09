sport

Målvakt André Hansen og Alexander Sørloth er definitivt uaktuelle på grunn av skadar. I tillegg har både Haaland (stod over siste klubbkamp), Sander Berge (utelaten i troppen denne gongen), Kristoffer Ajer og Mathias Normann slite med muskulære problem i det siste.

– Vi har teke ut ein ekstra stoppar. Vi har ein for mykje, og det kjem av uvissa rundt Kristoffer Ajer. Vi tek han ut, og så får vi sjå, sa Solbakken under pressekonferansen på tysdag på Ullevaal stadion.

Ajer pådrog seg kjenning i ein muskel i 3-3-kampen mot Liverpool sist helg.

Solbakken tok òg ut småskadde Haaland. Spissen har utfordringar med ein lårmuskel om dagen.

– Det medisinske teamet vårt er veldig håpefullt til at han skal bli klar. Erling er i framgang, og han er òg håpefull, sa Solbakken til NTB.

Tett

Haaland har vore ein målgarantist på øvste nivå i lang tid. Skulle han måtte stå over mot Tyrkia, vil det vere eit hardt slag for Noreg.

Han står med fem mål for landslaget på dei tre siste kampane.

Nederland toppar gruppa på betre målforskjell enn Noreg. Desse to er to poeng føre Tyrkia. Det står att fire kampar for alle lag i puljen. Gruppevinnaren får VM-plass. Toaren går inn i eit omspel som kan ende med VM-billett.

Tyrkia pådrog seg både gule og eitt raudt kort i oppgjeret mot Nederland. Det betyr tre suspensjonar mot Noreg.

Tyskaren Stefan Kuntz er fersk tyrkisk trenar etter at Senol Günes vart sparka etter stortap mot Nederland.

Noreg spelar heimekamp mot Montenegro måndag 11. oktober. Til den kampen vart det selt 10.000 billettar på snautt tre timar tysdag formiddag.

