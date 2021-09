Skadd Haaland ute av Dortmund-troppen

sport

Det var venta at Haaland skulle gå glipp av kampen sidan han ikkje deltok på fellestreninga på måndag. Spissen pådrog seg skaden førre veke, og han mista kampen mot Borussia Mönchengladbach (0-1-tap) i 1. Bundesliga i helga.

Tysdag vart han likevel teken ut i Ståle Solbakkens tropp til dei viktige VM-kvalifiseringskampane mot Tyrkia og Montenegro i oktober. Det er ikkje usannsynleg at Haaland vil spele ei sentral rolle der.

Dortmund speler heimekamp mot portugisiske Sporting med start klokka 21. Haalands lag starta meisterligaen med 2-1-siger over Besiktas for to veker sidan, medan Sporting tapte heile 1–5 heime mot Ajax.

Haaland skåra i sist kamp, og i alt står han med imponerande 21 mål på 17 kampar i den gjævaste klubbturneringa i Europa. Medan Haaland er ute, er lagkaptein Marco Reus med frå start etter skadetrøbbelet sitt.

