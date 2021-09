Mjelde i spissen for Afghanistan-initiativ

sport

– Eg tenkjer på desse kvinnene og alle som har vorte igjen i Afghanistan, seier Mjelde, ifølgje Skysports.

Initiativet kjem frå den globale organisasjonen til fotballspelarane FIFPro, og har som mål å hjelpe 75 kvinnelege spelarar som vart evakuerte frå Afghanistan etter at Taliban tok makta i midten av august. Det er utbreidd frykt for at Taliban vil reagere mot alle kvinnelege idrettsutøvarar i Afghanistan.

Fleire av spelarane vart evakuerte til Australia.

– Det er viktig at det internasjonale samfunnet hjelper desse. Vi må gi dei som vart evakuerte ei hjelpande hand slik at dei kan komme i gang med liva sine igjen, seier Mjelde.

Enkelte afghanske spelarar var utanfor landet då Taliban tok makta, blant dei kaptein Shabnam Mobarez. Ho deltek aktivt i kampanjen for å hjelpe dei evakuerte spelarane.

