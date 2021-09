Johnsen og Berisha på landslaget – Berge framleis ute

sport

Oppgjera blir spelte 8.- og 11. oktober. Noreg ligg à poeng med Nederland på toppen av tabellen etter at alle lag har spelt seks av ti kampar.

Puljevinnaren får VM-plass medan toarlaget skal ut i eit omspel neste år.

Johnsen, som er med i A-landslagstroppen for første gong, har imponert Solbakken i kampane sine i Italia for Venezia.

– Han har overraska oss, særleg i dei siste kampane. Han hadde ei veldig rufsete tid i Nederland, men han har vorte mykje meir disiplinert etter at han kom til Italia, sa Solbakken.

Berisha vart valt til fordel for mellom anna Erik Botheim, Ohi Omoijuanfo og Thomas Lehne Olsen som har vore gode i Eliteserien i haust.

– Han er ein av få spelarar eg kjem til å seie til at han må springe litt mindre. Det trur eg aldri eg har sagt til nokon spelar, men eg kan komme til å seie det til han. Han er nesten for aggressiv og for initiativrik som gjer at han kanskje er litt mindre kalkulerande i avgjerande situasjonar enn han elles kunne vore, sa landslagssjefen.

Berge ute

Sheffield United-spelar Sander Berge har slite med skadar og var heller ikkje med i denne troppen til Solbakken.

– Eg ser ikkje at han kan spele seg inn på det laget vårt no med tanke på den skaden og kampforløpet han har vore gjennom no. Vi er òg i ein koronaboble med vanskelege eigentreningar, sa Solbakken.

– Sander håpar å trene onsdag og torsdag og vere i troppen mot Bournemouth. Eg ringde Sander i går og kunngjorde at han ikkje kjem med i troppen, la han til.

Berge har ikkje spelt for Noreg under Solbakken. Siste landskamp han spelte, var i oktober 2020.

Heile troppen:

Målvakter: Per Kristian Bråtveit (Nîmes), Ørjan Håskjold Nyland (Bournemouth), Sten Grytebust (Vejle)

Utespelarar: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Stian Gregersen (Molde), Marius Lode (Bodø/Glimt), Andreas Hanche Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Meling (Blir runne), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Salernitana), Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Dennis Johnsen (Unione Venezia), Aron Dønnum (Standard Liège), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Mathias Normann (Rostov), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Ødegaard (Arsenal), Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk), Veton Berisha (Viking)

