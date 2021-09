Berisha begeistra etter å ha vorte teken ut på landslaget: – Heilt kanon!

sport

– Det som gjer det ekstra kjekt er at alle dei beste er med no – og eg. Ikkje for å ta vekk noko frå då eg var med i nasjonsligaoppgjeret mot Austerrike, men no er alle dei største namna med. Det blir utruleg kult, seier Berisha til NTB.

Formspelaren har notert seg for 13 mål og fire målgivande pasningar på 18 seriekampar denne sesongen. Han har fem A-landslagskampar frå tidlegare – éin frå 2020, då han spelte i Nations League-kampen mot Austerrike, og fire frå 2016.

Han var på Viking stadion då han fekk beskjeden.

– Eg sat og følgde med på pressekonferansen. Eg visste at eg var med i diskusjonen om å bli teken ut, men eg visste ikkje meir enn det. Det var veldig kult å få det stadfesta. Det var mest glede då eg såg namnet mitt på oversikta. No har eg fokus på å vise meg fram og prestere slik at eg kanskje kan få spele, seier Berisha.

– Det er noko ein har håpa på lenge, så når det først skjer, er det heilt kanon! Eg er veldig stolt, og det er kjekt å sjå at jobben min for Viking har vorte lagd merke til, legg han til.

Han håpar å få spele mot Tyrkia og Montenegro, men er klar på at han er med for å hjelpe til og fylle ei rolle.

– Eg er ny i denne gruppa, så eg er med der eg kan hjelpe. Det handlar om å prestere på trening, og dersom eg presterer på trening, kan eg få moglegheita i kamp. Eg gler meg stort.

