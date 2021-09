Tyrkia-nei for norske fotballfans

sport

Ifølgje NFF vil det kunne komme inn opp til 25.000 tilskodarar til Ullevaal-kampen mot Montenegro 11. oktober. Den kan bli heilt avgjerande med tanke på Noregs moglegheit til å nå VM-sluttspelet neste år. NFF forventar stor pågang når billettane kjem for sal.

Tre dagar før oppgjeret mot montenegrinarane møter Noreg Tyrkia borte i ein svært viktig kamp. I Istanbul vil det ikkje vere norske fans.

Dette skriv NFF på nettsida si om bakgrunnen for det: «Uefa har oppheva forbodet for bortesupportarar, men lokale tyrkiske styresmakter set dessverre ein stoppar for norske supportarar på kampen».

I november spelar Noreg borte mot gruppetopp Nederland. Der vil eit grønt koronasertifikat kunne gi plass på tribunen.

Landslagssjef Ståle Solbakken offentleggjer tysdag troppen til oktober-kampane.

(©NPK)