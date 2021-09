10.000 kroner i bot etter Brann-nachspiel – statsadvokaten avgjer valdtektssaka

sport

I ei pressemelding skriv politiet i Bergen at etterforskinga i straffesakene som vart oppretta etter den mykje omtalte festen på Brann Stadion, er avslutta.

Politiet skriv at valdtektssaka er oversend Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembete for påtalevedtak. Politiet vil ikkje offentleggjere kva innstilling som er gitt frå politiet til statsadvokaten, som avgjer om det blir teke ut tiltale i saka.

Ifølgje politiet er den andre saka – ein valdsepisode – avgjort ved førelegg. Førelegget på 10.000 kroner er utskrive etter brot av paragrafen i straffelova 271 (kroppskrenking).

Førelegget er sendt sikta med ei oppmoding om å vedta eller ikkje vedta førelegget. Eit førelegg som ikkje blir vedteke, blir normalt ført inn for tingretten.

– Klienten min er fornøgd med straffa. Dette sjølv om ho òg melde meir alvorlege forhold. Vi må gjennomgå dokumenta i saka før det blir teke stilling til eventuell klage, men det viktigaste for henne er at det blir reagert med straff og at saka får ei rask avgjerd, opplyser bistandsadvokaten til kvinna, Hilde Cecilie Meyer, til BA.

Førelegget vart sendt til spelaren sist fredag. Etter det BA kjenner til, skal ein av spelarane som deltok på nachspielet, ha bite ei kvinne.

– I avhøyr har sikta ikkje erkjent straffskuld. Noko meir om kva han har forklart, vil eg ikkje utdjupe, seier politiadvokat Lillian Kleppe til BA.

Det etter kvart ganske så omtalte nachspielet skjedde på Brann Stadion 10. august i år.

