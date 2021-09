Pressa Koeman stengt ute i to kampar

sport

Den spanske storklubben vart knust av Bayern München på heimebane i meisterligaopninga og har no gitt frå seg poeng mot botnlag i to seriekampar på rad.

I 0-0-kampen på torsdag mot Cádiz fekk Koeman raudt kort av dommar Carlos del Cerro etter at han fleire gonger uttrykte misnøya si overfor fjerdedommaren og i tillegg forlét det tekniske området fleire gonger.

Fjerdedommaren bad Koeman om å roe seg, utan å bli høyrd.

– I dette landet blir ein utvist for ingenting, sa Koeman på pressekonferansen etterpå, men no har Spanias fotballforbund valt å stengje han ute i to kampar.

Barcelona har enno ikkje tapt i ligaen, men er berre nummer sju på tabellen, sju poeng bak erkerivalen Real Madrid på tabelltopp.

