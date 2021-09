sport

– Ja, ja, ja, ja. Eg har saman med ein kompis allereie plukka ut nokre snuttar frå karrieren, seier Mjøndalen-kapteinen til VG.

Veteranen har spelt for Mjøndalen sidan 2013.

Romsdalingen har slite med skadar gjennom sesongen. Han har berre starta åtte seriekampar. Gauseth kallar det eit marerittår.

Gauseth ser ikkje for seg at han held fram i ei anna rolle for Mjøndalen eller innan fotballen. Han seier at han vil prøve seg i arbeidslivet utanfor fotballen.

