Full gjenopning for idretten klokka 16 laurdag – Norsk Toppfotball jublar

Dermed vil det igjen bli opna for fulle tribunar og fulle konsertsalar etter halvtanna år med strenge avgrensingar.

– Ei full gjenopning er ein ekstremt viktig milepæl og noko vi har venta på heile tida. Eg har stor tru på at dette kjem til å gå bra, og er fullstendig optimist på vegner av kulturen, idretten og det frivillige, seier kulturminister Abid Raja (V).

Det er 561 dagar sidan Noreg innførte dei første koronarestriksjonane.

Sjef i Norsk Toppfotball Leif Øverland er fornøgd:

– Det er veldig gledeleg, og dette gir full jubel ute blant supporterane. Vi ser veldig fram til å få alle tilbake til tribunane igjen, seier direktør Øverland i Norsk Toppfotball, som er interesseorganisasjonen til toppklubbane på herresida, til NTB.

I fjor starta Eliteserien for menn opp med 200 tilskodarar på kvar kamp, medan grensa har vorte auka gradvis i 2021. Den best besøkte klubbkampen i Noreg i år er Vålerenga – Molde sist helg. Då tok 7084 tilskodarar turen til stadionet på Valle i Oslo.

Tek grep

Snart er det duka for endå fleire publikummarar på arenaene, men dei kjem ikkje til å strøyme på av seg sjølv, åtvarar Øverland.

– Det er ikkje berre å knipse i fingrane og tru at ein får fylt opp på stadion tvert. Vi har skapt oss nye vanar, og vi veit jo kor utfordrande det er å endre vanar, seier han.

NTF-sjefen fortel samtidig at dei har planar for å lokke dei som har vorte vel komfortable i sofaen, til arenaene.

– Ja, absolutt. Vi har halde igjen på bruken av promotering og middel for annonsering, men no skal vi kommunisere hardare og gjere ulike grep. Det blir mest frå klubbane, men også med støtte frå Norsk Toppfotball. Det blir hardt arbeid, men det er jobben vår. Og vi har gode planar, seier Øverland.

Rosar regjeringa

Han fortel om gode tilbakemeldingar til klubbane frå dei som allereie har vore på kampar i ein periode. Det er samtidig svært viktig å få moglegheita til å lage endå større fotballfestar.

– Fotballen er jo noko heilt anna med syngjande supporterar frå begge lag. Vi skal få bortesupporterane tilbake i eit heilt anna omfang enn vi har klart med avgrensingane vi har hatt. Det blir kjempebra.

I Noreg har mange ropt på lettar tidlegare, særleg i samband med kampane til A-landslaget. I NTF er ein likevel svært nøgd med pandemihandteringa til regjeringa.

– Eg har lyst til å gi regjeringa honnør for at ho har lytta til toppfotballen undervegs. Det har vore ein veldig utfordrande situasjon for Noreg, naturlegvis. Vi føler at vi har fått støtte og har vorte høyrt. Så vi i toppfotballen er fornøgde, seier Øverland.

