– Etter at Helene avbraut høgdesamlinga i Lavaze på grunn av sår hals, har ho trappa opp treninga heime, men ei samling med laget neste veke kjem for raskt på no, seier landslagstrenar Ole Morten Iversen i ei melding frå Skiforbundet.

– Sidan den kommande samlinga består av hardøkter kvar dag, kjem ho dessverre litt tidleg, seier Fossesholm.

