Ei tittelmoglegheit borte for Solskjær: – Dei gav det eit forsøk

Manuel Lanzini skåra det einaste målet i det som var West Hams første siger på Old Trafford sidan 2007. Dermed var det stopp for Ole Gunnar Solskjærs og mennene hans i turneringa dei har nådd semifinalen i dei to siste sesongane.

– Det var ein dårleg start igjen, det må vi gjere noko med, sa Solskjær til Sky Sports.

– Etter det spelte vi bra i lange periodar og gav det eit godt forsøk. Statistikk betyr ikkje noko, men når ein har 27 avslutningar, veit ein at gutane har gitt det eit forsøk, sa han.

United har framleis ikkje vunne eit trofé under Solskjær og står med fire år utan ein tittel. Det er den lengste perioden i klubben sidan 1989.

– Ein vil gå vidare, men det er ein lang sesong. Alle gav det eit godt forsøk. Eg kan ikkje seie noko på innsatsen. Vi har store kampar som kjem, og det var vår avgjerd, sa Solskjær, som endra heile laget frå 2-1-sigeren på søndag mot nettopp West Ham i Premier League.

West Ham på si side gjorde ti endringar på startellevaren.

