Liverpool stadfestar Anfield-utviding

sport

Det vil utvide kapasiteten til 61.000. Liverpools administrerande direktør Andy Hughes er glad for at det skjer etter mange års planlegging.

– Vi trong visse for at dette prosjektet skulle gå framover og er no i posisjon til det. Vi byrja denne reisa i 2014 og er takksame overfor alle bidraga som har teke prosjektet til dette stadiet, seier han.

Prosjektet fekk i juni løyve av dei lokale styresmaktene i Liverpool til å halde fram planlegginga. Klubben fekk òg lov til å halde opptil seks konsertar og andre store arrangement på Anfield dei fem første åra etter at utvidinga er ferdig.

Liverpool skriv at Anfield Road Stand blir forventa å vere klar til sesongen som startar i 2023. Neste veke vil jobben markerast med det klubben sjølv kallar for ein «banebrytande» seremoni.

(©NPK)