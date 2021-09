sport

Kamerun er vert for afrikameisterskapen i januar. Den internasjonale valdgiftsretten for sport (CAS) bestemde nyleg at den sitjande presidenten Seidou Mbombo ikkje fekk halde fram i embetet sitt.

Eto'o har støtta Mbombos kampanje, men seier at han er sugen på å komme tilbake til manesjen to år etter at han la opp som 38-åring.

– Eg gjer dette på grunn av kjærleiken til Kamerun og lidenskapen for fotballen, seier den tidlegare stjernespissen.

(©NPK)