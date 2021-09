Nederland får fylle stadion mot Noreg

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund. Opninga for fullt hus gjer òg at Noreg får utvida kvoten sin for bortesupporterar. Resterande billettar via NFF blir selde frå onsdag 22. september klokka 9.

VM-kvalkampen 16. november skal spelast på stadion til Feyenoord i Rotterdam. I eit innlegg på eigen nettstad opplyser Nederlands fotballforbund at 100 prosent tilskodarkapasitet vil gjelde på alle arenaer frå kommande laurdag.

Kampen mellom Nederland og Noreg er den siste i VM-kvalifiseringa og kan potensielt bli avgjerande for kva lag som går til meisterskapen i Qatar neste år.

