Federer vil skunde seg langsamt

Roger Federer er på veg tilbake etter sin siste kneoperasjon. 40-åringen har så langt ikkje hatt nokre tilbakeslag og håpar å gjere comeback som snart som mogleg. Det kan derimot ta litt tid.

– Eg er veldig nøgd. Eg har ikkje hatt nokre tilbakeslag. Eg kjenner meg sterk og klar for det som kjem. Eg ønskjer å vere tilbake på tennisbanen så raskt som mogleg, men eg må vere tolmodig, seier han til Eurosport.

Federer rauk ut av Wimbledon i kvartfinalen i sommar og trekte seg seinare frå US Open. I fjor vart han operert to gonger for kneproblem.

– Det er ein veldig roleg periode no. Eg må ta eitt steg av gongen. Til så lenge er alt bra, seier den sveitsiske veteranen som har falle på rankinga. No har han Casper Ruud halsande bak seg. Dei to er nummer ni og ti på siste ATP-ranking.

Medan både Federer og Rafael Nadal har slite med skadeproblem, har verdseinar Novak Djokovic nytta seg av høvet til å komme à jour i talet på Grand Slam-titlar. Alle tre står no med 20 sigrar. Djokovic hadde moglegheita til å bli førstemann til 21, men tapte US Open-finalen for Daniil Medvedev.

Hadde serbaren vunne, hadde han vorte den første sidan 1969 til å vinne fire Grand Slam-titlar i det same året. Federer trur derimot at det ikkje vil vere heilt umogleg for nokon å lykkast med den bedrifta i næraste framtid.

– Eg trur det er mogleg at det vil skje igjen. Vi har sett det med Novak og Rafa at dei har vore nære, men eg trur ein treng flaks, uthald og styrke. Derfor blir det vanskeleg, men det er mogleg, seier han.

