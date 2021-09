Ekspertar spår snarleg exit for Ronald Koeman i Barcelona

sport

– Ronald Koemans tid i Barcelona går definitivt mot slutten. Fleire rapporterer at nederlendaren blir definert som «dead man walking» etter 0-3 vs. Bayern & 1-1 vs. Granada, og at det berre står att å finne erstattaren. Avgjerda er teken, men blir neppe offentleggjord før arvtakar er funnen, skreiv Viasats ekspert på spansk fotball Petter Veland på Twitter, ifølgje Dagbladet.

Måndag klarte laget berre 1-1 heime mot Granada. Det spanske storlaget rauk førre veke på eit audmjukande 0-3 heime på Camp Nou for Bayern München i Meisterligaen.

Barcelona strevar etter at Lionel Messi forsvann. Økonomiske problem og skadar på viktige spelarar har i tillegg forverra situasjonen for trenar Koeman, som allereie no er under hardt press. Så hardt press at jobben truleg allereie er over.

– Avgjerda er teken. Dei ventar på å få klar ein erstattar, så vil Koeman få sparken, skreiv journalisten Joan Vehils.

